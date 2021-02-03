Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков будет судить прыжковый турнир в Москве. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, это будет его первый опыт работы арбитром.

«Хочу получить новые эмоции от формата соревнований. Для меня безумно интересно принять в этом участие.



Не могу судить ничего, кроме прыжкового турнира. Все остальное — официальные соревнования, и у меня нет категории для этого», — сказал Траньков.

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