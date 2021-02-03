Экс-тренер «Химок» поделился мнением о переходе Кокорина в «Фиорентину»

Главный тренер «Ноа» Дмитрий Гунько прокомментировал переход российского нападающего Александра Кокорина в итальянскую «Фиорентину», передает «РБ-Спорт».

Первую половину сезона-2020/21 футболист провел в московском «Спартаке», куда перешел в летнее трансферное окно 2020 года. Игрок не смог закрепиться в стартовом составе красно-белых.

«Руководство «Спартака» более чем достойно вышло из ситуации с Кокориным. Также это вызов и возможность проявить себя на высоком уровне для самого футболиста. Дальше все зависит уже от Кокорина», — заявил Гунько.

Ранее сообщалось, что Кришито оценил перспективы Кокорина в «Фиорентине».