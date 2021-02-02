Минеев поделился ожиданиями от боя с Исмаиловым

Российский боец Владимир Минеев сообщил в Instagram о том, что он договорился о реванше с Магомедом Исмаиловым.

«Вчера Мага сообщил, что принял наш с ним бой. Мы профессиональные спортсмены. Выясним наши отношения в клетке, на глазах у всех, без этих странного рода предложений», — написал Минеев.



Стоит отметить, что поединок состоится в сентябре в Москве.

Ранее сообщалось о том, что Исмаилов проведет реванш с Минеевым на турнире AMC Fight Nights.