Паршивлюк ответил на обвинения Карреры
Андрей Черников
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Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Паршивлюк ответил на слова экс-наставника красно-белых Массимо Карреры.
Напомним, Паршивлюк заявил, что он ушел из команды из-за ветеранов, к которым прислушивался специалист. Итальянец назвал его высказывание чушью.
«Пусть каждый сам оценивает, чего стоят слова уважаемого Массимо Карерры. Я в своем интервью ни в чем не обвинял», — написал Паршивлюк в Instagram.
Ранее Каррера обвинил Паршивлюка во лжи.