Паршивлюк ответил на обвинения Карреры

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Паршивлюк ответил на слова экс-наставника красно-белых Массимо Карреры.

Напомним, Паршивлюк заявил, что он ушел из команды из-за ветеранов, к которым прислушивался специалист. Итальянец назвал его высказывание чушью.



«Пусть каждый сам оценивает, чего стоят слова уважаемого Массимо Карерры. Я в своем интервью ни в чем не обвинял», — написал Паршивлюк в Instagram.

Ранее Каррера обвинил Паршивлюка во лжи.