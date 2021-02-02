Каррера высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном возвращении нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса в российский клуб.

«Промес – отличный футболист. Уверен, если он вернется, то будет иметь очень большое значение для команды, влиять на ее игру, как он всегда и делал», — цитирует специалиста «Евро-футбол.ру».

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о возможном переходе Промеса.