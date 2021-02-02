Абрамович пообещал футболистам «Челси» бороться с расизмом

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович пообещал футболистам команды бороться с расизмом, сообщает Daily Mail.

По информации издания, игроки клуба обнаружили на тренировочной базе персональные письма от российского предпринимателя. В них Абрамович сообщил, что намерен выделить средства на борьбу с расовой дискриминацией.

Отмечается, что владелец столичной команды также пообещал игрокам поддержку как от себя лично, так и от руководства клуба.

В конце января защитник «Челси» Рис Джеймс подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях. Он опубликовал в Instagram переписку, в которой пользователь назвал его обезьяной.

Ранее сообщалось, что нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича могут дисквалифицировать на десять матчей за конфликт с форвардом «Интера» Ромелу Лукаку.