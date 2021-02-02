Селезнев назвал бредом информацию о том, что выходил на матч пьяным
Вадим Балканов
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Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев назвал бредом информацию о том, что он выходил на матч пьяным. Об этом он рассказал в эфире шоу «Циганик LIVE».
По его словам, опубликованная информация о нем не несет в себе никакой правды.
«Что говорить? В прямом эфире не хочу говорить. У меня все хорошо, я в данный момент нахожусь дома с семьей. Я столько прочитал про себя, что на матч пьяным выходил. Могу один на один рассказать.
Все это происходит, а у меня мать, ребенок, жена. Мне их больше жалко, чем себя», — сказал Селезнев.
Ранее сообщалось, что «Барселона» имеет серьезные долги перед футболистами.