Селезнев назвал бредом информацию о том, что выходил на матч пьяным

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев назвал бредом информацию о том, что он выходил на матч пьяным. Об этом он рассказал в эфире шоу «Циганик LIVE».

По его словам, опубликованная информация о нем не несет в себе никакой правды.

«Что говорить? В прямом эфире не хочу говорить. У меня все хорошо, я в данный момент нахожусь дома с семьей. Я столько прочитал про себя, что на матч пьяным выходил. Могу один на один рассказать.

Все это происходит, а у меня мать, ребенок, жена. Мне их больше жалко, чем себя», — сказал Селезнев.

Ранее сообщалось, что «Барселона» имеет серьезные долги перед футболистами.