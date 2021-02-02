Кришито оценил перспективы Кокорина в «Фиорентине»

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито оценил перспективы нападающего Александра Кокорина в «Фиорентине». Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, 29-летний форвард сможет показать свои сильные качества в чемпионате Италии, несмотря на возможные проблемы с адаптацией.



«Конечно, в «Фиорентине» ему придется сложно, потому что это его первый зарубежный опыт, но ведь он сам захотел рискнуть. Ни пуха ни пера, Александр!» — сказал Кришито.

Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» заключил контракт с Алексеем Грицаенко.