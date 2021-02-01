Стали известны лучшие игроки 21-го тура АПЛ

Стали известны лучшие игроки 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В топ-3 попали Каллум Уилсон из «Ньюкасла», который забил два мяча в ворота «Эвертона» (2:0), Мохамед Салах из «Ливерпуля», сделавший дубль в игре с «Вест Хэмом» (3:1) и Патрик Бэмфорд, представляющий «Лидс». Он отметился голом и двумя результативными передачами в матче с «Лестером» (3:1).



В турнирной таблице АПЛ лидирует «Манчестер Сити», набрав 44 очка.

Ранее «Челси» одержал первую победу под руководством Томаса Тухеля.