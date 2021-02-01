Опубликовано видео задержания подозреваемых в убийстве экс-футболиста «Иртыша»

В интернете появилось видео задержания подозреваемых в убийстве экс-футболиста омского «Иртыша» Егора Дробыша.

В преступлении подозреваются двое мужчин 30 и 33 лет.

Напомним, трагедия произошла 27 января. Дробыш возвращался со своим другом Виталием Романчуком из магазина. На улице на них напали. Романчук получил удар ножом в шею, а Дробыш — в область груди.



Видео задержания предполагаемых преступников опубликовала ГТРК «Иртыш».

Ранее в Омске задержали подозреваемых в убийстве футболиста Дробыша.