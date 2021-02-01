Канадский хоккеист украл клюшку у Ковальчука

Защитник рижского «Динамо» Джордан Мюррэй украл клюшку у форварда омского «Авангарда» Ильи Ковальчука перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, канадец пробрался в раздевалку соперников после утренней тренировки и забрал клюшку. Игрок хотел спрятать ее на стадионе, но в итоге вынес ее из «Арены Рига». Злоумышленника удалось вычислить благодаря камерам видеонаблюдения.

После инцидента «Динамо» расторгло контракт с хоккеистом.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Мюррэй принял участие в 11 матчах, в которых набрал 7 (1+6) очков.

Ранее сообщалось, что гол Ковальчука помог «Авангарду» прервать победную серию ярославского «Локомотива».