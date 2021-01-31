«Монако» Головина одержал пятую победу подряд

В рамках 22-го тура французской Лиги 1 «Монако» на выезде взял верх над «Нантом».

Встреча закончилась со счетом 1:2. У победителей отличились Гильермо Марипан и Кевин Фолланд, тогда как у хозяев единственный гол оформил Рено Эмон.

Стоит отметить, что российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел на поле на 69-й минуте.

«Монако» одержал пятую победу кряду и теперь с 42 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Чемпионат Франции — 22-й тур

«Нант» — «Монако» — 1:2

Голы: 0:1 — Марипан — 45' , 0:2 — Фолланд — 60', 1:2 — Эмон — 83'.

Удаления: Паллуа — 73' / нет.

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