Тренер сборной России назвал позором выступление биатлонистов на ЧЕ

Главный тренер сборной России Валерий Польховский оценил выступление биатлонистов на чемпионате Европы.

Российские спортсмены не смогли завоевать ни одной золотой медали на континентальном первенстве впервые с 1995 года.

«Можно ли назвать этот результат провалом? Ну, можно, да. У нашей команды было довольно невыразительное выступление. Седьмое место… Ну, это биатлон, в этот раз мы заслуживаем такой уровень», — заявил Польховский в эфире «Матч ТВ».

Ранее Губерниев назвал позором выступление российских биатлонистов на чемпионате Европы.