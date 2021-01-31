«Лестер» уступил «Лидсу» в матче Английской премьер-лиги

«Лестер Сити» проиграл «Лидс Юнайтед» в матче 21-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Лестере, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Стюарт Даллас, Патрик Бэмфорд и Джек Харрисон. У хозяев мяч забил Харви Барнс.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 21 тура «Лестер» (39 очков) занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Лидс» (29) располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Лидс» примет «Эвертон», а «Лестер» на выезде сыграет с лондонским «Фулхэмом».

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» одержал первую победу под руководством Томаса Тухеля.

Англия. Премьер-лига. 21-й тур

«Лестер Сити» (Лестер) — «Лидс Юнайтед» (Лидс) — 1:3

Голы: 1:0 — Барнс, 13; 1:1 — Даллас, 15; 1:2 — Бэмфорд, 70; 1:3 — Харрисон, 84.