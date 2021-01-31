Норвежский лыжник Клебо рад возвращению Устюгова

Норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо высказался о результатах спринтерской гонки на седьмом этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

«Это была тяжелая гонка. Я радовался, когда Устюгов взвинчивал темп. Моей целью было занять выгодную позицию на решающем спуске, встав за лидером», — заявил спортсмен после гонки.

Также норвежец высказался о возвращении россиянина Сергея Устюгова, который пропустил старт сезона из-за коронавируса.

«А что касается Устюгова, то он очень силен, и я рад вновь видеть его на трассе», — отметил Клебо.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник стал победителем спринтерской гонки.