Российские биатлонисты остались без золота на ЧЕ впервые с 1995 года

Российские биатлонисты не смогли завоевать ни одной золотой медали на чемпионате Европы впервые с 1995 года.

На континентальных первенствах в 2000, 2001, 2006 и 2007 годах сборная России также не завоевала ни одной медали высшего достоинства, однако золото завоевывали юниоры.

На чемпионате Европы 2021 года, который прошел в польском городе Душники-Здруй, серебро взял Карим Халили в спринте, бронзу взяли Анастасия Шевченко в спринте и Лариса Куклина — в индивидуальной гонке. Также третье место заняли Куклина и Евгений Гараничев в сингл-миксте.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты остались без медалей в смешанной эстафете.