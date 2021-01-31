Овечкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Бостон»
close
31 января «Вашингтон» обыграл «Бостон» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:3 ОТ.
Первой звездой матча стал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, который забросил шайбу и отдал результативную передачу. Второй звездой стал его одноклубник Витек Ванечек. Он отразил 40 бросков из 43. Замкнул тройку хоккеист «Бостона» Патрис Бержерон, отдавший три результативные передачи.
Ранее «Миннесота» Кирилла Капризова проиграла «Колорадо» в матче НХЛ.