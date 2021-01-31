Овечкин обновил собственный рекорд в НХЛ

Карен Саркисян

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в Вашингтоне и завершилась в овертайме со счетом 4:3.

Победной шайбой в овертайме отметился российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Отметим, что этот гол стал для Овечкина 24 в овертайме за всю карьеру.

Таким образом, российский нападающий обновил собственный рекорд по голам в овертайме за всю историю регулярных чемпионатов НХЛ.

Ближайшим действующим преследователем россиянина является капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, на счету которого 18 голов в овертайме.

Ранее Овечкин и трое других российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» нарушили протокол COVID-19.