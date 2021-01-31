Фанаты «Марселя» обстреляли базу клуба

Карен Саркисян

Матч чемпионата Франции между «Марселем» и «Ренном» перенесен из-за нападения фанатов на базу клуба.

Отметим, что фанаты требуют отставки президента «Марселя» Жака-Анри Эйро.



Сообщается, что фанаты обстреляли базу из ракетниц и закидали ее территорию фаерами.

Напомним, что при нападении фанаты попали петардой в защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса, а также ранили полицейских.

Ранее «Интер» благодаря дублю Лукаку разгромил «Беневенто» в матче чемпионата Италии.