Фанаты «Марселя» обстреляли базу клуба
Карен Саркисян
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Матч чемпионата Франции между «Марселем» и «Ренном» перенесен из-за нападения фанатов на базу клуба.
Отметим, что фанаты требуют отставки президента «Марселя» Жака-Анри Эйро.
Сообщается, что фанаты обстреляли базу из ракетниц и закидали ее территорию фаерами.
Напомним, что при нападении фанаты попали петардой в защитника «Марселя» Альваро Гонсалеса, а также ранили полицейских.
Ранее «Интер» благодаря дублю Лукаку разгромил «Беневенто» в матче чемпионата Италии.