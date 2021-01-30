«Баффало» в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси» Гусева в матче НХЛ
Карен Саркисян
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«Баффало Сэйбрз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча проходила в Баффало и завершилась в серии буллитов со счетом 4:3.
В составе «Баффало» забитыми мячами отметились Эрик и Стаал, Тобиас Ридер, Виктор Олофссон и Джек Айкел.
В составе «Нью-Джерси» — Тай Смит, Андреас Юнссон и Янне Куокканен.
Ранее «Миннесота» Капризова проиграла «Анахайму» в матче НХЛ.