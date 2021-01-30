«Баффало» в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси» Гусева в матче НХЛ

«Баффало Сэйбрз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в Баффало и завершилась в серии буллитов со счетом 4:3.

В составе «Баффало» забитыми мячами отметились Эрик и Стаал, Тобиас Ридер, Виктор Олофссон и Джек Айкел.

В составе «Нью-Джерси» — Тай Смит, Андреас Юнссон и Янне Куокканен.

Ранее «Миннесота» Капризова проиграла «Анахайму» в матче НХЛ.