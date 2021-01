Орлов согласился с решением НХЛ о своем отстранении на четыре матча

Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дмитрий Орлов высказался на тему отстранения на четыре матча чемпионата из-за нарушения антиковидного протокола, передает журналист Том Гулитти в Twitter.

Напомним, вместе с Орловым от игр отстранили Евгения Кузнецова, Ильи Самсонова и Александра Овечкина.

«Конечно, неприятная ситуация. Но есть, что есть. Лига и команда приняли правильное решение. Никто же не заболел», — сказал Орлов.



Ранее Овечкин возглавил список потенциальных свободных агентов НХЛ.

Orlov cont:



"...So we unfortunately did not the right thing and that's why we were put in quarantine." https://t.co/iYgyujYLaW