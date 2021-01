Фанаты «Марселя» устроили беспорядки на базе клуба

Фанаты французского «Марселя» устроили беспорядки на базе клуба.

Get French Football News в Twitter сообщает, что болельщиков не устраивает положение в турнирной таблице национального чемпионата. Напомним, подопечные Андре Виллаш-Боаша занимают шестое место, отставая от лидирующего «Лиона» на шесть очков.

Фанаты требуют отставки президента команды Жака-Анри Эйро.



Стоит отметить, что 30 января «Марсель» должен сыграть против «Ренна».

Why are Marseille fans currently rioting & breaking into their club's training centre?

- Angry with team's current form: had been in a title race in November, now have an outside chance at UCL qualification

- Want President Jacques-Henri Eyraud out, viewed as Parisian pretender