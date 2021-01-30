Лыжник Панжинский предположил, что норвежцы используют командную тактику против Большунова

Лыжник Александр Панжинский высказался о командной тактике норвежцев против россиянина Александра Большунова, передает «RT».

«Норвежцы включают в борьбе с ним командную тактику, вместе ведут игру против Большунова. Они хотят находиться на вершине, а Александр — единственный, кто способен бросить им перчатку», — сказал Пажинский.



Напомним, 30 января Большунов стал победителем масс-старта в рамках этапа Кубка мира.

Ранее Александр Большунов высказался о завале в масс-старте.