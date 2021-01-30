Российский лыжник Александр Большунов высказался о завале в масс-старте на 15 километров, который прошел в рамках Кубка мира.

Напомним, на десятом километре дистанции британец Эндрю Масгрэйв задел россиянина Илью Порошкина. Это спровоцировало массовое падение лидеров гонки, среди которых оказался Большунов.

«Выглядело все очень страшно. Повезло, что в меня никто не врезался и никто не сломал мне палки. Было реально сложно опять переместиться вперед. Там человек 40 точно надо было обогнать», — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Большунов стал победителем заезда.



Ранее Большунов стал победителем масс-старта на этапе КМ.