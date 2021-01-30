Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ
Карен Саркисян
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«Филадельфия Флайерз» обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча проходила в Филадельфии и завершилась в овертайме со счетом 3:2.
В составе «Филадельфии» заброшенными шайбами отметились Якуб Ворачек, Кевин Хейз и Скотт Лотон.
В составе «Айлендерс» — Джордан Эберле и Скотт Мейфилд.
Отметим, что российский защитник «Флайерз» Иван Проворов сделал результативную передачу.
Ранее «Миннесота» Капризова проиграла «Анахайму» в матче НХЛ.