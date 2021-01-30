«Лион» на последних минутах вырвал победу у «Бордо»
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В очередном матче 22-го тура чемпионата Франции по футболу «Олимпик» из Лиона оказался сильнее «Бордо».
Встреча прошла в Лионе на арене «Парк Олимпик Лион» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Карл Токо Экамби и Лео Дюбуа.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Самюэль Калу.
Этот успех позволил подопечным Руди Гарсии набрать 46 очков и выйти на первую строчку в турнирной таблице Лиги 1.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал о возможном назначении на должность в столичный клуб.