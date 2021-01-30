Биатлонист Халили прокомментировал серебро на ЧЕ в Польше

Российский Биатлонист Карим Халили прокомментировал итоги спринтерской гонки на чемпионате Европы в польском Душники-Здруй, где он завоевал серебряную медаль.

Спортсмен заявил, что сильно переживал после финиша, так как не смог должным образом проехать последний круг.

«Видя, сколько мне проигрывают после второго огневого рубежа, я понимал, что скорее всего проиграю. Но я сделал все, что смог. И моя форма по сравнению с индивидуальной гонкой стала заметно лучше», — передает слова Халили пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее сообщалось, что Анастасия Шевченко стала третьей в спринтерской гонке на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй.