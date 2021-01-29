Кудряшов извинился перед Подольски за слова в его адрес

Футболист сборной России и турецкого «Антальяспора» Федор Кудряшов извинился перед своим одноклубником Лукашом Подольски.

В эфире «Матч ТВ» Кудряшов отметил, что Подольски немножко лентяй, хотя и немец, а также что поляк не всегда хочет выполнять командные требования, но сейчас он пересмотрел свой подход.

«Мы говорим «ленивый», когда чувствуем, что у человека есть огромный потенциал и ресурсы, но он не всегда демонстрирует. Приношу извинения тем, кого обидела моя фраза. Лукас, я искренне ценю тебя как профессионала», — написал Кудряшов в Instagram

Подольски ответил на извинения одобрительными смайликами и словом «Dawaj».

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