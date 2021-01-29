Футболист «Енисея» Рукас перешел в «Ростов»

Футболист красноярского «Енисея» Томас Рукас перешел в «Ростов», передает пресс-служба желто-синих в Instagram.



Защитник перешел в команду из Красноярска летом 2020 года, проведя за нее 19 матчей.



Также Рукас выступал в петербургском «Зенит-2».

Ранее «Ростов» обыграл «Марбелью» в товарищеском матче на сборе в Испании.