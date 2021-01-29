Лыжница Непряева сошла в индивидуальной гонке из-за травмы

Российская лыжница Наталья Непряева не смогла финишировать в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в шведском Фалуне, сообщает «Матч ТВ».

Спортсменка упала на последнем спуске и повредила руку. Степень серьезности травмы будет известна позднее.

Седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне проходит с 29 по 31 января.

Ранее сообщалось, что сборная России заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира.