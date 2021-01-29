Лыжница Непряева сошла в индивидуальной гонке из-за травмы
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Российская лыжница Наталья Непряева не смогла финишировать в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в шведском Фалуне, сообщает «Матч ТВ».
Спортсменка упала на последнем спуске и повредила руку. Степень серьезности травмы будет известна позднее.
Седьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне проходит с 29 по 31 января.
Ранее сообщалось, что сборная России заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира.