Премьер Японии подтвердил намерение страны провести Игры летом 2021 года

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что страна намерена провести Олимпийские игры — 2020 летом 2021 года.

Об этом он сообщил во время выступления на виртуальной сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

«Это будет заявлением, что человечество победило коронавирус. Мы привержены плану провести Олимпиаду в безопасной манере. Мы тесно взаимодействуем с Международным олимпийским комитетом (МОК) и властями Токио в вопросах подготовки к Играм», — заявил Суга.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что более половины японских компаний выступили за проведение Игр в Токио.