Олимпийский чемпион Тихонов обратится в суд в случае отстранения от биатлона

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что готов обратиться в суд из-за обвинений Международного союза биатлонистов (IBU) в попытке подкупа представителя организации.

Ранее бывший генеральный секретарь IBU Николь Реш заявила, что российский функционер предлагал ей в качестве взятки шкатулку с драгоценностями, чтобы она прекратила расследование допинговых дел в отношении Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко. Теперь Тихонову может грозить отстранение от биатлона.

«Они замучаются меня закрывать. Я тут же подам в серьезный суд, и пусть они попробуют доказать мою вину. Думаю, им будет только хуже. Ко мне никогда никаких претензий не было», — цитирует Тихонова ТАСС.

Ранее сообщалось, что комиссия IBU не смогла доказать, что экс-глава организации Андерс Бессеберг получал взятки наличными от российской стороны.