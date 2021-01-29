Агент рассказал, как Семин отказался от трансфера Диего Косты в «Динамо»

Футбольный агент Гильерме Рейс рассказал о несостоявшемся переходе нападающего Диего Косты в московское «Динамо» в 2006 году.

В то время главным тренером команды был Юрий Семин.

«Взяли на сбор в Испанию. Во время матча Семин подозвал его: «Давай играть!» А Диего без щитков. Начал их надевать, и Семин сказал: «Не надо. Давай другого». Так Диего Коста не стал игроком «Динамо». Думаю, только из-за щитков, ха-ха. Он же с севера Бразилии, поэтому ленивый. Вот и тогда долго собирался, и Семин не выдержал», — цитирует Рейса «Матч ТВ».

Коста выступал за мадридский «Атлетико» и лондонский «Челси». Он является двукратным победителем чемпионата Испании и трехкратным чемпионом Англии. Всего он принял участие в 329 матчах, в которых забил 135 мячей и отдал 58 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» расторг контракт с Диего Костой.