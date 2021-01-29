Апелляцию по делу Широкова перенесли из-за неявки избитого арбитра
Антон Борисов
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Суд перенес рассмотрение апелляции по делу бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова, сообщает «Чемпионат.com».
Заседание должно было состояться 29 января, однако арбитр Никита Данченков, пострадавший от экс-игрока, не явился в суд. Рассмотрение апелляции назначено на 8 февраля.
25 декабря суд приговорил Широкова к 100 часам обязательных работ по делу о нападении на Данченкова. Также игрока обязали возместить арбитру 100 тысяч рублей за моральный вред.
Ранее сообщалось, что Широков продал бутсы, в которых избил арбитра Данченкова.