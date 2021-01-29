«Вашингтон» одержал сверхволевую победу над «Айлендерс» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в столице США на арене «Кэпитал Уан» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев со счетом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Гарнет Хэтэуэй, Джон Карлсон, Здено Хара, Том Уилсон и Конор Шири, оформивший дубль на свой лицевой счет.

У проигравшей команды отличились Оливер Уальстрем, Кейси Сизикас и Андерс Ли.

Отметим, что после первого периода «островитяне» вели со счетом 3:0.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на второе место по числу матчей за «Питтсбург».