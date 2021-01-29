Шайба Панарина помогла «Рейнджерс» обыграть «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» оказался сильнее «Баффало Сейберс».

Встреча прошла в Баффало на арене «КиБанк Центр» при пустых трибунах и завершилась победой гостей в дополнительное время со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Строум, Артемий Панарин и Алексис Лафренье.

У проигравшей команды отличились Джек Айкел и Сэм Рейнхарт.

Ранее сообщалось, что Евгений Малкин вышел на второе место по числу матчей за «Питтсбург».