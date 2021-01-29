Ещенко назвал прозвища футболистов «Спартака»

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о прозвищах игроков красно-белых. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, никаких тенденций и постоянных привязок в коллективе нет.

«Промес? Его и Антошкой называли, и Квинси. Крал у нас Бивис и Батхед. Кутепов — Ибрагимович.



С Квинси у нас были хорошие отношения, он меня братухой называл», — сказал Ещенко.

Ранее главный тренер амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг высказался о нападающем Квинси Промесе.