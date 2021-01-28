Организаторы решили не переносить ЧМ по фигурному катанию в Стокгольме

Международный союз конькобежцев (ISU) и организационный комитет чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме (Швеция) не стали отменять турнир или переносить сроки его проведения. Об этом сообщает «РБК-Спорт».

По информации источника, 28 января прошло заседание совета ISU, на котором рассматривался вопрос о проведении ЧМ по фигурному катанию 2021 года.

Отметим, что российские фигуристы выступят на ЧМ 2021 года под названием «Федерация фигурного катания на коньках России» (Figure Skating Russia).

Напомним, что ЧМ пройдет с 22 по 28 марта.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) отправила на утверждение в ISU название команды сборной России на ЧМ.