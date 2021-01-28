«Металлург» обыграл «Спартак» и вышел в плей-офф КХЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Магнитогорский «Металлург» обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счетом 3:1.

В составе магнитогорского клуба заброшенными шайбами отметились Егор Яковлев, Николай Кулемин и Андрей Чибисов.

В составе «Спартака» — Робин Ганэл.

Таким образом, «Металлург» вышел в плей-офф КХЛ.

Ранее «Авангард» обыграл рижское «Динамо» и вышел в плей-офф КХЛ.