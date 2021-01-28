Тренер Шубенкова призвал поддержать легкоатлета

Личный тренер чемпиона мира 2015 года в беге с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов прокомментировал информацию о наличии допинга в пробе спортсмена.

27 января СМИ сообщили, что в пробе россиянина был обнаружен запрещенный препарат фуросемид.

«Он тренируется по заранее утвержденному плану и верит, что вся эта нелепая ситуация успешно разрешится. Но он очень нуждается сейчас если не в поддержке, то хотя бы в понимании. Давайте будем людьми!» — цитирует Клевцова ТАСС.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Шубенкова, в котором спортсмен опроверг информацию о нарушении им антидопинговых правил.