«Барыс» разгромил «Нефтехимик» в матче КХЛ

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Нурсултанский «Барыс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:1.

В составе «Барыс» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Шевченко, Егор Петухов и Якоб Лилья (2).

В составе «Нефтехимика» — Дэниэл Буцаев.

Ранее «Авангард» обыграл рижское «Динамо» и вышел в плей-офф КХЛ.