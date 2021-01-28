«Барыс» разгромил «Нефтехимик» в матче КХЛ
Карен Саркисян
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Нурсултанский «Барыс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча проходила на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счетом 4:1.
В составе «Барыс» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Шевченко, Егор Петухов и Якоб Лилья (2).
В составе «Нефтехимика» — Дэниэл Буцаев.
Ранее «Авангард» обыграл рижское «Динамо» и вышел в плей-офф КХЛ.