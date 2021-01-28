«Уфа» проиграла сербскому «Спартаку» в товарищеском матче на сборе в Турции
Карен Саркисян
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Футбольный клуб «Уфа» проиграл сербскому «Спартаку Суботице» в товарищеском матче на зимнем учебно-тренировочном сборе.
Встреча проходила в Белеке (Турция) и завершилась со счетом 2:1.
В составе «Уфы» забитым мячом отметился Артем Голубев.
После 19 туров Российской премьер-лиги ФК «Уфа» набрал 13 очков и расположился на 15-м месте в турнирной таблице.
Ранее ЦСКА разгромил «Реал Мурсию» в товарищеском матче на сборе в Испании.