Экс-президентов СБР обвинили в причастности к коррупционным нарушениям

Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) установила, что бывшие руководители Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов и Александр Кравцов причастны к коррупционным нарушениям. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на официальном сайте организации.

По данным комиссии, Кравцов и Тихонов пытались купить голоса на выборах в конгресс IBU в 2014 году. Неназванный источник представил в ходе расследования письмо, направленное нескольким федерациям-членам из балканского региона. В нем говорилось, что СБР готов ежегодно оказывать финансовую помощь этим организациям, если они проголосуют за российских кандидатов.

Также бывший генеральный секретарь IBU Николь Реш заявила, что Тихонов предлагал ей в качестве взятки шкатулку с драгоценностями, чтобы она прекратила расследование допинговых дел в отношении Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко.

28 января комиссия IBU признала экс-главу организации в Андерса Бессеберга виновным в сокрытии допинг-проб у российских спортсменов.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отверг обвинения IBU в коррупции.