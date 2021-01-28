«Ахмат» сыграл вничью с «Войводиной» в товарищеском матче на сборе в Турции

Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с сербской «Войводиной» в товарищеском матче на зимнем тренировочном сборе.

Встреча проходила в Белеке (Турция) и завершилась со счетом 1:1.

В составе грозненского клуба забитым мячом отметился Зоран Нижич.

После 19 туров Российской премьер-лиги «Ахмат» набрал 26 очков и расположился на десятом месте в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА разгромил «Реал Мурсию» в товарищеском матче на сборе в Испании.