«Ахмат» сыграл вничью с «Войводиной» в товарищеском матче на сборе в Турции
Карен Саркисян
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Грозненский «Ахмат» сыграл вничью с сербской «Войводиной» в товарищеском матче на зимнем тренировочном сборе.
Встреча проходила в Белеке (Турция) и завершилась со счетом 1:1.
В составе грозненского клуба забитым мячом отметился Зоран Нижич.
После 19 туров Российской премьер-лиги «Ахмат» набрал 26 очков и расположился на десятом месте в турнирной таблице.
Ранее ЦСКА разгромил «Реал Мурсию» в товарищеском матче на сборе в Испании.