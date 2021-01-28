«Ростов» обыграл «Марбелью» в товарищеском матче на сборе в Испании
Карен Саркисян
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Футбольный клуб «Ростов» обыграл испанскую «Марбелью» в товарищеском матче на зимнем учебно-тренировочном сборе.
Встреча проходила в Марбелье (Испания) и завершилась со счетом 3:1.
В составе «Ростова» забитыми мячами отметились Кэнто Хасимото, Георгий Махатадзе и Александр Павловец.
После 19 туров Российской премьер-лиги ФК «Ростов» набрал 32 очка и расположился на пятом месте в турнирной таблице.
Ранее ЦСКА разгромил «Реал Мурсию» в товарищеском матче на сборе в Испании.