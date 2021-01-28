Вратарь «Спартака» Максименко может перейти в английский клуб
Антон Борисов
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Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» рассматривает вариант приобретения голкипера московского «Спартака» Александра Максименко, сообщает Metaratings.
По информации источника, английский клуб намерен приобрести молодого вратаря, готового бороться за место в стартовом составе. В настоящее время в заявке «молотобойцев» находятся возрастные Лукаш Фабиански (35 лет), Даррен Рэндолф (33) и Дэвид Мартин (35).
Отмечается, что столичная команда в первую очередь заинтересована в приобретении футболиста из чемпионата Италии, однако клуб обращает внимание и на рынок Восточной Европы.
В нынешнем сезоне Максименко принял участие в 20 матчах, в которых пропустил 22 мяча.
Ранее Максименко высказался о турнирных перспективах «Спартака» в РПЛ.