Объявлены дата и место боксерского поединка Кокляев — Дацик
Антон Борисов
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Поединок по правилам бокса между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанного стиля (MMA) Вячеславом Дациком пройдет 20 февраля в Москве в концертном зале «Вегас Сити Холл», сообщается на официальном сайте Федерации бокса России.
Бой состоится в рамках вечера «Короли ринга». Главным событием шоу станет поединок между обладателем пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Gold во втором среднем весе россиянином Федором Чудиновым и малавийцем Айзеком Чилембой.
Также на ринг выйдут блогер Артем Тарасов, боец Максим Новоселов и Денис Вильданов.