«Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании

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В очередном матче 1/8 финала Кубка Испании каталонская «Барселона» оказалась сильнее «Райо Вальекано».

Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» при пустых трибунах и завершилась волевой победой гостей с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Лионель Месси и Фрэнки Де Йонг.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Фран Гарсия.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» сыграет с «Интером» в полуфинале Кубка Италии.