«Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В очередном матче 1/8 финала Кубка Испании каталонская «Барселона» оказалась сильнее «Райо Вальекано».
Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» при пустых трибунах и завершилась волевой победой гостей с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Лионель Месси и Фрэнки Де Йонг.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Фран Гарсия.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» сыграет с «Интером» в полуфинале Кубка Италии.