ЦСКА решил отстранить Джеймса от матчей из-за драки с Шенгелией

Московский ЦСКА на официальном сайте объявил об отстранении защитника Майка Джеймса от тренировок и матчей.

Напомним, что 22 января после окончания матча регулярного чемпионата Евролиги с турецким «Фенербахче» в раздевалке московского клуба случился инцидент с участием Майка Джеймса.

По информации «Спорт-Экспресс», ЦСКА решил отстранить Джеймса из-за драки с грузинским нападающим Торнике Шенгелией.

Сообщается, что окончательное решение о будущем защитника в московском ЦСКА будет принято в ближайшие дни.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации ответило на претензии президента ЦСКА.