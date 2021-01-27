Тренер Шубенкова отреагировал на положительный допинг-тест легкоатлета
Мартин Норикович
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российский легкоатлет Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест.
Тренер Шубенкова Сергей Клевцов отреагировал на положительный тест российского легкоатлета.
«Мне нечего сказать. Мне ничего неизвестно. Обращайтесь к тому, кто эту информацию распространяет. Пусть расскажет, откуда он это взял», — цитирует Клевцова «РБК-Спорт».
Напомним, что Сергей Шубенков — чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по бегу с барьерами.
Ранее сообщалось, что две теннисистки из России пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи.